شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متحف الغردقة وأبرز القطع الأُثرية المعروضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح يوم 29 فبراير 2020م، ويعد أول متحفا للآثار في محافظة البحر الأحمر يتم انشاءه بالشراكة مع القطاع الخاص. وهو يقع بالقرب من الممشى السياحى ومطار الغردقة الدولى، تم بناءه على مساحة 10 ألف متر مربع خصصت من تلك المساحة حوالى 3000 م2 لمبنى المتحف.



بعض المعروضات

‏تبلغ عدد معروضات المتحف حوالي ١٢٠٠ قطعة، تسلط الضوء على جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم في مختلف العصور، بدأ من عصور ما قبل الأسرات وحتى الأسرة العلوية مرورًا بفترات التاريخ المصري القديم والعصرين اليوناني والروماني والعصور القبطية و الإسلامية.



القطع الأثرية المعروضة 1

ومن أبرز القطع الأثرية المعروضة بالمتحف تمثال "ميريت أمون" ابنة الملك رمسيس الثاني، وتمثال من الجرانيت الأسود للإله حورس عثر عليه بجوار تمثالي ممنون عام 2019م. ومومياوات من وادى المومياوات الذهبية.

ويضم المتحف أيضا 10 قطع اثرية في عرض مؤقت من مقتنيات الملك توت عنخ أمون، والتي من المقرر نقلها إلى المقر النهائي بالمتحف المصري الكبير قرب افتتاحه.



القطع الأُثرية المعروضة