شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم صادرات وواردات الهند من النفط الخام والمنتجات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الهنـد مـن النفط الخـام خـلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 بنحـو 367 ألـف برميل يوميا، أي بنسبة 9.2 % مقارنة بمستويات الربـع السـابق لتبلـغ حـوالي 4.4 مليـون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 67 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير، إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الخام فى شهر ديسمبر 2021 إلى 4.6 مليـون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لها خلال نحو عام، ويعزى ذلـك قيـام مصافى التكرير ببناء المخزونات تحسـباً لارتفاع معدلات التشغيل ، بناء على توقعات بحدوث زيادة مستدامة فى الطلب على المنتجـات، مع تعافي الطلب على وقود النقل مثل الجازولين إلى قرب مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير، ارتفاع واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالى 107 ألـف برميل يوميا، أى بنسبة 10.6 % مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالى 1.1 مليون برميل يوميا، مرتفعة بنحـو 317 ألـف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضى.

وفيما يتعلق بالصادرات، ارتفعت صادرات الهنـد مـن المنتجات النفطيـة بحـوالي 133 ألـف برميل يوميا ، أي بنسبة 11.1 % مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالى 1.3 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 330 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضى بذلك يرتفـع صـافى الواردات النفطيـة للهنـد خـلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 بحـوالي 341 ألـف برميل يوميا، أى بنسبة 8.9 % مقارنـة مـع الربـع السابق ليصـل إلـى نـحـو 4.2 مليـون برميل يوميا، وهـو مسـتوى مرتفـع بنحـو 53 ألـف برميل يوميا مقارنـة بمستويات الربع المماثـل مـن العـام الماضى.