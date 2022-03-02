شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ هيئة الاتصالات: تطور القطاع يعزز من ريادة المملكة دوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية يشهد مراحل تطور ونمو كبير بمختلف المجالات، وبدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة، حيث يحظى القطاع باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشاد أثناء زيارته جناح مجموعة stc المشارك بالمؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة، بالجهود التي تقوم بها المجموعة في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرة الأخيرة التي أعلنت عنها stc، المتمثلة في إنشاء مركز رقمي رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز ريادة المملكة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

واطلع المحافظ أثناء الزيارة على الخدمات التي تستعرضها المجموعة بالمعرض العالمي، كما التقى عددا من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وقياداتها، ضمن الحضور السعودي المشارك بهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الاتصالات.

وكانت مجموعة stc قد دشنت جناحها المشارك بالمؤتمر الدولي للجوال ببرشلونة بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد، حيث تستعرض استثماراتها الكبيرة بتعزيز شبكة الجيل الخامس لتطوير مستوى تجربة الأفراد وقطاع الأعمال ورفع كفاءته وتحسين جودة الحياة، باستعراض العديد من التقنيات المطورة، أبرزها التعاون مع الروبوتات وربط الموانئ بشبكة الجيل الخامس وتطبيق الملاعب الافتراضية، وجهودها في مجال الاستدامة وخدمة stc TV، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، وأبرزها هواوي ونوكيا وإريكسون وإنتل.