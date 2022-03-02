شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التأسيس.. اعتزاز بالجذور الراسخة والتاريخ العريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عيد القرني، مستشار الشؤون الحكومية لشركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعيبد، أن يوم 22 فبراير يعتبر يوما تاريخيا، وعلامة فارقة في تاريخ الدولة السعودية ، التي تأسست قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمة لحكمه آنذاك، وكان إماما عادلا وقائدا فذا وسياسيا بارعا، تمكن من تحقيق طموح أهالي المنطقة، ليؤسس المملكة العربية السعودية، التي قامت على دعائم الدين الإسلامي الحنيف وعلى مبادئه وقيمه السمحة.

حمل الإمام المؤسس راية توحيد شبه الجزيرة العربية، لمواجهة الأعداء وتحقيق الأمن والاستقرار للقبائل، وشهدت المنطقة في عصره ملاحم بطولية شكلت منعطفا تاريخا هاما، وعملت على جمع شتات القبائل تحت رايات الحق والاستحقاق.

يرسخ يوم التأسيس عدة جوانب مهمة تتعلق بالاعتزاز باستمرار الدولة السعودية، والارتباط الوثيق بين المواطن وقيادته وفخره بإنجازات ملوكه من أبناء المؤسس في تعزيز البناء والوحدة، ولم شتات الوطن تحت راية واحدة، وقيادة طموحة تسير إلى مصاف الدول العظمى ببصيرة نافذة ورؤية متجددة.

اليوم، وبعد ثلاثمائة عام تمكنت المملكة العربية السعودية من فرض وجودها في العالم كله، لتسارع للمجد والعلياء، بفضل قيادة رشيدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، وما أرساه هذا العهد الزاهر من عدل وأمن وأمان واستقرار ورفاهية ورخاء، ما يجعلنا نعتز بالانتماء لهذا الوطن الشامخ ذي الجذور الراسخة والتاريخ العريق.