شكرا لقرائتكم خبر عن 0.4 % انخفاضا بمتوسط أسعار الأسمنت.. والحديد يرتفع لـ3579 ريالا للطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الشهرية لمؤشر أسعار مواد البناء، عن أن متوسط أسعار منتجات الحديد في يناير الماضي على أساس شهري سجل ارتفاعا في الأسعار مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بنسبة 0.04 % في يناير الماضي، وبلغ متوسط السعر 3579.34 ريال للطن، فيما سجلت منتجات الأسمنت انخفاضًا في متوسط أسعارها بنسبة 0.43 %، وبلغ متوسط سعر الأسمنت الأسود الوطني 14.34 ريال/ 50 كيلو، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض الوطني 38.89 ريال/ 50 كيلو، بمتوسط سعر 26.62 ريال، بينما ارتفع متوسط أسعار منتجات الأخشاب بنسبة 1.87 %. ووفقًا للنشرة فإن أسعار الخرسانة الجاهزة سجلت انخفاضًا بنسبة 0.11 % في شهر يناير 2022، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما سجل متوسط أسعار منتجات الأسلاك الكهربائية ارتفاعا بنسبة 0.38 %.

وبحسب النشرة فإن متوسط أسعار الكيابل سجل خلال شهر يناير ارتفاعا في الأسعار بنسبة 0.88 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، في حين شهد متوسط سعر الرمل ارتفاعا بنسبة 0.12 % في خلال فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر البلوك الأسود ارتفع بنسبة طفيفة في يناير الماضي، بنحو 0.38 %، مقارنة بمتوسط أسعار ديسمبر الماضي، بينما شهد متوسط أسعار منتج بلاط كسر الرخام ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.31 %.

ولفتت النشرة إلى أن متوسط سعر منتج حلق الألومنيوم سجل في شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة طفيفة بلغت 0.39 % مقارنة بشهر ديسمبر 2021، بينما سجل متوسط سعر منتج الجبس في يناير 2022، انخفاضا بنسبة 0.06 %، مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

وعلى أساس سنوي سجل متوسط أسعار الحديد ارتفاعا بنسبة 0.06 % في يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، فيما انخفض متوسط سعر منتجات الأسمنت بنسبة 3.78 % في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، فيما ارتفع متوسط سعر منتجات الأخشاب بنسبة 13.79 %. وأفادت النشرة أن متوسط أسعار منتجات الخرسانة الجاهزة انخفض على أساس سنوي في يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021 بنسبة 0.57 %، فيما سجل متوسط أسعار منتجات الأسلاك الكهربائية زيادة بنسبة 23.76 %.

وذكرت النشرة أن متوسط أسعار منتجات الكيابل سجل زيادة على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021 بنحو 27.47 %، فيما ارتفع متوسط أسعار منتجات الرمل بنسبة 3.26 %.

وارتفع متوسط أسعار منتجات البلوك الأسود في يناير 2022 على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 3.53 %، فيما سجل متوسط سعر منتج بلاط كسر الرخام البلدي ارتفاعا بنسبة 3.89 %، بينما سجل متوسط سعر حلق الألومنيوم زيادة بنسبة 12.06 % في حين سجل متوسط سعر الجبس ثباتا لمتوسط سعر يناير 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال المتخصص في الشؤون العقارية خالد المبيض إن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الأسمنت كونه منتجا محليا، بينما بقية منتجات البناء تأثرت بتأخر سلاسل الإمداد وأسعار النقل والذي تسببت به جائحة كورونا، مبينا أن المملكة شهدت في صناعة الأسمنت نموا استثنائيا.