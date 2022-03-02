شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 34.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 59.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.014 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 708.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.01 مليار جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 78.99 مليون ورقة، وبقيمة تداول 744.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 71.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 671.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 98.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 593.9 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 47.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 410.1 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 16.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 334.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 17.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 320.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 301.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 11138.86 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.13% ليغلق عند مستوى 1819.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.77% ليغلق عند مستوى 2787.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.75% ليغلق عند مستوى 13403.72 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4656.15 نقطة.