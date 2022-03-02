شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المخزون التجارى النفطى فى الولايات المتحدة 38 مليون برميـل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المخزون التجارى النفطـى فـى الولايات المتحدة في نهاية الربع الرابـع مـن عـام 2021 بمقـدار 38 مليون برميـل مقارنـة بـالربع السابق ليستقر عنـد 1.195 مليـار برميـل ، وهو مستوى منخفض بنحو 147 مليون برميل مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الربع المماثـل مـن العام الماضي وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير، إلى انخفاض المخزون التجاري من النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بنحـو 3 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليستقر عند نحو 418 مليون برميل، وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى ارتفاع المخزون الأمريكـي مـن الـنفط الخـام فـي نـهايـة الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021 بأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر مارس الماضي ليصـل إلـى نـحـو 427 مليون برميل ، تزامناً مع ارتفاع الإنتاج وانتهاء موسم القيادة الصيفي وبدء عمليات الصيانة فـي مصافي التكرير التي أمتدت حتى منتصف شهر نوفمبر.

وتابع التقرير، أن ذلـك يأتى قبـل أن ترتفع معدلات تشغيل المصافي مجدداً ، مما ساهم في انخفاض مخزون النفط الأمريكي بشكل مستمر حتى نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 418 مليون برميل وهو أدنى مستوى له منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وذكر التقرير، انخفاض إجمالي المخزون التجاري من المنتجات النفطية بنحو 35 مليون برميل مقارنة بالربع السابق ليستقر عند 777 مليون برميل، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الطلب المحلـى مـع استمرار الانتعاش فى أداء وقود النقل وبدء فصل الشتاء، إلى جانب عمليات الصيانة في المصافى، يذكر في هذا السياق، أن مخزونات الغازولين انخفضـت خـلال الأسبوع المنتـهـى فـى التاسع عشر من شهر نوفمبر 2021 إلى أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر 2017 ، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير التى تشمل الديزل إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية شهر نوفمبر 2019 .