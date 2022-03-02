شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.895 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 8.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.895 مليار جنيه. البورصة تربح 8.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.895 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 298.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.032 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.53%، والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 42.6 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 153.9 ألف جنيه، 64.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.2 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 13632 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 4718 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 12 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.328 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.19%.

- الشرقية-ايسترن كومباني بسعر إغلاق 11.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.237 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.89%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 26.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.27%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.357 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.45%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 0.72%.