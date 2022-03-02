شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مستمرة لمتابعة المشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق، الخاضعة لولاية المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتقديم المساعدات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

وقد حضر الاجتماع سراج سعد الدين مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27" في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع أكد الوزير، على حسن استقبال كافة السائحين من مختلف الجنسيات، كما تم التأكيد على قيام المنشآت الفندقية باستمرار إقامة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم بالفنادق المصرية حتى عودتهم إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج.

كما أكد الوزير على أهمية سرعة العمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية وحصولها على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة.

وعقب الاجتماع قام الوزير بجولة تفقد خلالها عدد من المشروعات غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى في ١٢ فبراير الماضي بالمستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر " COP27 "، وبحث سبل التيسير علي المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.