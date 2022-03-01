شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يفتتح معرض «ريستاتكس» ويطلق عدة برامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تمكين المطورين لتنفيذ مشاريع تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية

- استهداف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الثلاثاء، "المؤشر الإيجاري" للمدن الرئيسية وبرنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين"، وذلك خلال افتتاحه لمعرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس"، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وأكد على دور التنظيمات والبرامج التي عملت عليها الوزارة لترتيب السوق العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح خلال كلمته، أن البرنامجين يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، فيما يستهدف المؤشر الإيجاري مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مُفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى.

وأكد على قوة العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص مُمثلاً بالمطورين العقاريين والذين تجاوزت أعدادهم 80 مطوراً على مستوى مدن ومناطق المملكة، علاوة على 400 مطور مؤهل للعمل في مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشاريع العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأشار الحقيل إلى أهمية تطبيق تقنيات البناء الحديث في 60% من مشاريع الوزارة لتسريع وتيرة البناء مقارنة بالبناء التقليدي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لافتاً إلى دور مركز التحكيم العقاري بالتعاون مع وزارة العدل في تسهيل حل النزاعات، ودور المنصات الإلكترونية "سكني" و"المستشار العقاري" و"إيجار" في حفظ الحقوق وتسهيل استفادة الأسر من الخيارات السكنية.

وقام بجولة على المعرض وتكريم الجهات الراعية للمعرض، واطّلع على ما يتضمنه المعرض من خدمات وخيارات مختلفة تُبرز دور العلاقة التشاركية بين القطاعي التمويل والتطوير العقاري لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار تمكّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.