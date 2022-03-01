شكرا لقرائتكم خبر التميمي: تطور قطاع الاتصالات يعزز ريادة المملكة دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار التميمي أثناء زيارته لجناح مجموعة stc المشارك بالمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، إلى الجهود التي تقوم بها المجموعة في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرة الأخيرة التي أعلنت عنها stc المتمثلة بإنشاء مركز رقمي رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يعزز ريادة المملكة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
واطلع التميمي أثناء الزيارة على الخدمات التي تستعرضها المجموعة بالمعرض العالمي، كما التقى بعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وقياداتها، ضمن الحضور السعودي المشارك بهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الاتصالات.
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي: تطور قطاع الاتصالات يعزز ريادة المملكة دوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.