شكرا لقرائتكم خبر التميمي: تطور قطاع الاتصالات يعزز ريادة المملكة دوليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي أن قطاع الاتصالات بالمملكة يشهد مراحل تطور ونمو كبيرة بمختلف المجالات وبدعم لا محدود من الحكومة الرشيدة، حيث يحظى القطاع باهتمام ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وأشار التميمي أثناء زيارته لجناح مجموعة stc المشارك بالمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، إلى الجهود التي تقوم بها المجموعة في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرة الأخيرة التي أعلنت عنها stc المتمثلة بإنشاء مركز رقمي رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يعزز ريادة المملكة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

واطلع التميمي أثناء الزيارة على الخدمات التي تستعرضها المجموعة بالمعرض العالمي، كما التقى بعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة وقياداتها، ضمن الحضور السعودي المشارك بهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الاتصالات.