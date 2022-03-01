النهدي تحدد سعر الاكتتاب بين 119 و131 ريالا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركة النهدي الطبية ومستشاروها الماليون النطاق السعري للطرح العام الأولي بين 119 و131 ريالا، وبدء بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وكانت الشركة كشفت في 20 فبراير 2022، عن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس أنها عينت «إتش إس بي سي العربية السعودية» وشركة الأهلي المالية للعمل كمستشارين ماليين، ومتعهدين لتغطية الطرح، ومديرين لسجل الاكتتاب. كما عينت «شركة الأهلي المالية» كمدير الاكتتاب. وتم اختيار البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة.

تفاصيل الطرح

- النطاق السعري للطرح بين 119 و 131 ريالا.

- يشمل الطرح 39,000,000 سهم عادي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

- يتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 4,641 ملايين ريال( 1,238 مليون دولار) و 5,109 ملايين ريال ( 1,362 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 15,470 مليون ريال ( 4,125 ملايين دولار) و 17,030 مليون ريال ( 4,541 ملايين دولار ).

- بعد اكتمال الإدراج، تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 30 % من رأس المال المصدر للشركة.

- سيشمل الطرح 39,000,000 سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقا لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

- بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، ستطرح أسهم الطرح على المستثمرين الأفراد من مواطني المملكة والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

- بداية، سيتم تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شري حة المؤسسات المكتتبة، والتي قد تنخفض إلى 35,100,000 سهم(تمثل 90 % من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتم تحديدالإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة

كيفية اكتتاب المؤسسات

- يمكن للمؤسسات المكتتبة المسجلة في السعودية التقدم باستمارة الطلب أو تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق البريد الالكتروني خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويقوم المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات في جميع الأحوال تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.

- يحق للمؤسسات المكتتبة غير المسجلة في السعودية تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للأطراف المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناء على عدد الأسهم المخصصة لهم.

كيفية اكتتاب الأفراد

- يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. يمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخرا في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: 1- يكون لدى المكتتب الفرد حسابا بنكيا مع إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، 2- لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر اكتتاب عام أولي.

- يحظر على كبار المساهمين في الشركة، والذين يملك كل منهم 5% أو أكثر من أسهم الشركة وهما شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التصرف في أي من أسهمها لمدة 6 أشهر، ولا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في تداول السعودية لمدة 6 أشهر، في كل حالة من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.