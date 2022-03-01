شكرا لقرائتكم خبر إخضاع موازين محال المحامص والعطارة والعود واللحوم للقياس والمعايرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، البدء في عمليات التحقق من دقة قراءات الموازين المستخدمة في محال المحامص والمكسرات والعطارة واللحوم، إضافة إلى محال العود، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني للقياس والمعايرة «تقييس» لتحقيق مبادئ التجارة العادلة وحماية حقوق أطراف المبادلات.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج المعايرة القانونية (تقييس) المهندس سلطان أبوخشيم أن برنامج «تقييس» مستمر في عمليات التحقق على محطات الوقود والمنشآت التجارية، حيث جرى خلال العام الماضي 2021 التحقق الدوري من 36,633 مضخة (هوز) في نحو 3254 محطة وقود منها 36,143 (هوزا) مطابقا بنسبة 98.66%، وكذلك إجراء التحقق الدوري من 11,164 ميزانا غير تلقائي في 3199 منشأة تجارية منها 10,764 ميزانا مطابقا بنسبة 96.42%.

وشهد العام الماضي تأهيل وقبول 11 جهة للتحقق من مضخات الوقود، و3 جهات للتحقق من الموازين غير التلقائية، إلى جانب جهتين لصيانة مضخات الوقود، وجهتين لصيانة الموازين غير التلقائية.

وأشار إلى أن برنامج تقييس أصدر خلال العام الماضي 8 شهادات اعتماد الطراز الوطنية لمضخات الوقود، و12 شهادة للموازين غير التلقائية، علاوة على شهادتين لعدادات الأجرة، بعد اجتيازها للاشتراطات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تم فحصها من قبل المختبرات الدولية المقبولة من قبل الهيئة والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML).

وأوضح أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية هو أحد مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويستهدف تعزيزالموثوقية في أدوات القياس وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مشيرا إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج تتمثل في وضع إطار عمل شامل للإجراءات والسياسات الخاصة بتنظيم وتوحيد استخدام أدوات القياس القانونية وفقا للمواصفات القياسية الدولية (OIML)، وتعزيز تنافسية المملكة في الصناعات ذات الصلة بمجال المعايرة القانونية، وحماية المستثمرين من المنافسة غير العادلة، وكذلك حماية حقوق المستهلكين، وضمان تحقيق ممارسات التجارة العادلة في السوق السعودي.

برنامج «تقييس» خلال 2021

مضخات الوقود:







زيارة 3254 محطة



التحقق من 36,633 مضخة



مطابقة 36,143 مضخة



نسبة المطابقة 98.66%



قبول 11 جهة للتحقق من مضخات الوقود



إصدار 8 شهادات اعتماد الطراز لمضخات الوقود



الموازين: