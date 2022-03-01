شكرا لقرائتكم خبر 13 % ارتفاع تحويلات الأجانب خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت تحويلات الأجانب في يناير الماضي بنسبة 13% عن تحويلاتهم في ديسمبر الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 3.8% عن تحويلاتهم في شهر يناير 2021.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفعت تحويلات الأجانب في يناير 2022 إلى 12.5 مليار ريال، مقارنة مع 12.06 مليار ريال في يناير2021، تمثل زيادة بمقدار 462 مليون ريال، وبنسبة 3.8%.

كما ارتفعت تحويلات الأجانب بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 13%، عن تحويلاتهم في ديسمبر 2021 والبالغة 11.1 مليار ريال.

وعلى صعيد تحويلات السعوديين، فقد أظهرت البيانات أنها ارتفعت إلى 6.2 مليارات ريال خلال يناير 2022، وبنسبة 45.3%، عن تحويلات الشهر المماثل من العام 2021 والتي كانت 4.3 مليارات ريال، كما ارتفعت بنسبة 8%،عن تحويلات ديسمبر 2021 والتي كانت 5.7 مليارات ريال.

وأوضحت بيانات البنك المركزي لشهر يناير 2022 أن البنوك المحلية باعت 102.5 مليار ريال خلال يناير الماضي، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل المملكة بانخفاض 10.3 مليارات ريال عن ما تم بيعه في شهر ديسمبر 2021 الذي بلغ 112.8 مليار ريال، في حين ارتفعت 21 مليار عن مبيعات النقد الأجنبي في يناير 2021 والتي كانت 81.5 مليار ريال.