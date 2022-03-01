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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صناع الامتثال ملتقى تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع أمانة منطقة حائل اليوم وغدا ( 2-3 مارس 2022)، لتطوير عمليات الرقابة البلدية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ويشتمل الملتقى على 11 ورشة عمل تناقش التحديات على مستوى مسارات الرقابة المتمثلة في: الرقابة على المنشآت التجارية، التشوه البصري، الرقابة البيئية، الرقابة على الإيرادات، الرقابة الشمولية للإسكان، الرقابة على الحفريات، المباني، المرافق والأحياء، النظافة، التعديات والأراضي، والرقابة على الباعة الجائلين، ووضع الحلول لها.

ويناقش الملتقى ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول جهود تطوير الاشتراطات البلدية القائمة، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تطوير قوائم التفحص، بينما يرتكز المحور الثالث على تطوير الأدلة الرقابية، كما يستعرض الملتقى نتائج بعض الورش لبيان التطوير والتحسين الذي أحدثته الأمانات في مجال الرقابة البلدية.

ويعد ملتقى «صناع الامتثال» الأول من نوعه الذي يجمع أكثر من 100 مراقب ومتخصص في جميع مسارات الرقابة و17 أمانة على مستوى المملكة.