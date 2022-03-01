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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤتمر الجبيل للحماية من التآكل 2022 واصل فعاليات اليوم الثاني بمدينة الجبيل الصناعية، بطرح العديد من الموضوعات منها استخدام الرقمنة في عمليات فحص المنشآت الصناعية، ومناقشة المعالجات التي تقوم بها الشركات الصناعية للتقليل من مخاطر التآكل. وتحدث نائب الرئيس للتصنيع بشركة سبكيم إبراهيم الرشود خلال افتتاح أعمال اليوم الثاني عن رقمنة إدارة التآكل، مشيرا إلى أهداف برنامج التحول الوطني في تطوير البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، بواسطة استخدام مجموعة متنوعة من العوامل التمكينية كالتحول الرقمي، وتسارعه في المملكة من خلال تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات المتقدمة، مؤكدا أن المملكة أنشأت مؤسسات قوية، تتبنى الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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