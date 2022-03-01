التطبيق غداً.. شعبة الدخان تعلن زيادة أسعار السجائر الأجنبية.. والزيادة تصل لـ 2 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن الأسعار الجديدة للسجائر الأجنبية، وذلك بعد زيادة أسعار المحلية اليوم الثلاثاء.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن زيادة الأسعار الجديدة للسجائر ستكون بين جنيه و 2 جنيه في سعر العبوة.

وأضاف إمبابي أن سعر المارلبورو 46 جنيهاً بدلا من 44 جنيهاً، كما ارتفع سعر السجائر ميريت جنيهاً من 48 جنيهاً لتصبح 49 جنيها العبوة.

وأشار إمبابي إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون من يوم غد الموافق الثاني من مارس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني زيادة أسعار السجائر كليوباترا بين 50 قرشاً وجنيه.​