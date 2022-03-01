شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تتيح شطب السجلات التجارية إلكترونيًا بشكل فوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارا من اليوم سيتمكن أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي) والسجلات الفرعية للشركات من شطب سجلاتهم إلكترونية وبشكل فوري.

ويأتي ذلك بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري (إن وجدت) ودون المطالبة بمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب، فيما تتطلب إجراءات شطب السجلات الرئيسية للشركات، إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغاء سجلاتهم، وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة.

يذكر أن خدمة شطب السجلات التجارية سابقة كانت تتطلب عددا من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة مثل سداد الرسوم الضريبية وإلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل، ونقل خدمات العمالة قبل شطب السجل، وهو الأمر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد من أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغائها.

وقد مكنت الخدمة الجديدة أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسمية خلال شطب السجل، وفي حال تطلب الأمر مراجعات الجهات الأخرى يكون لاحقا لخطوة شطب السجل.

وتتيح وزارة التجارة للراغبين في الاستفادة من الخدمة شطب سجلاتهم

التجارية عبر الرابط :

http://e.mc.gov.sa