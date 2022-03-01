شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف إتقان والدال العقارية تحدد الـ 13 من شعبان موعداً لانطلاق مزاد مخطط جوهرة أبحر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يتميز بموقعه الاستراتيجي ويضم 215 قطعة سكنية و52 تجارية على مساحة مليون متر بعروس البحر الأحمر

حدد تحالف شركتي إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية بالتعاون مع المالك والمطور أبناء محمد السعد العجلان الـ 1443/8/13 هـ، الموافق 2022/3/16م موعداً لانطلاق المزاد العلني الضخم لمخطط (جوهرة أبحر) الشمالية الواقع بعروس البحر الأحمر جدة والذي تقدر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع، ويضم 215 قطعة سكنية و52تجارية، ومرافق وبتصاميم مميزة ومساحات متفاوتة، حيث تمثل فرصة استثمارية ببوابة الحرمين الشريفين ووجه الاستثمار .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن المخطط المراد بيعه يقع في أبحر الشمالية والتي تمثل أحد أهم الأحياء وفيرة الخدمات ومنطقة جذب السكان وتضم مجموعة من العقارات الجيدة وذات العوائد الكبيرة وتناسب مختلف الاحتياجات، مشيرًا إلى أنها تشتهر بالتنظيم العالي والأسعار المناسبة مما يجعلها مناسبة لاستقرار العائلات.

وأكد "الرشيد" أن المخطط يقع بمنطقة تمتاز بحركة التطور العمراني السريعة والمستمرة مما يجعلها أحد أفضل الأسواق للاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن مما يميزه إحاطته بالطرق الرئيسية الهامة مثل طريق الأمير عبدالمجيد وطريق عابر القارات وقربه أيضاً من طريق المدينة، والأمير نايف وبجوار المراكز الخدمية والحيوية مثل مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكشف عبدالعزيز الرشيد عن شروط الدخول بالمزاد للمخطط وهي حضور المشتري أو وكيله الشرعي، كما يشترط تقديم شيك باسم شركة إتقان العقارية بقيمة مئة ألف ريال للمزايدة على القطعة الواحدة، وخمسمائة ألف ريال للبلك الواحدة ويعتبر الشيك المقدم جزءا من قيمة العقار ولا يحق استرداده، ويلزم المشتري دفع كامل القيمة خلال 30 يوم عمل .

وأكد " الرشيد " أن على من يرسو عليه المزاد تحرير شيك السعي بقيمة 2.5% من ثمن العقار وضريبة القيمة المضافة على السعي باسم شركة إتقان العقارية وقت الترسية وتوقيع العقد، مشيرا إلى أن شيك المزايدة سيسترجع مباشرة في حالة عدم رسو المزاد على المتقدم، كما يسقط خيار المجلس حال ترسية العطاء.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "مخطط جوهرة أبحر" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)،(0550052000)،أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.