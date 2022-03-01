شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الثالثة من "قمة مصر لتجارة التجزئة Egypt Retail Summit تنطلق 23 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من 300 زائر ومستثمر يشاركون في جلسات تفاعلية لمناقشة أهم ملفات تجارة التجزئة

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022" - أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر- يوم 23 مارس الجاري برعاية وحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ونائب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية - وذلك على ممشى أهل مصر، مع إقامة أول حفل تكريم لـ "خبراء تجارة التجزئة" - (RED CARPET RETAILERS’ AWARDS) - بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تُلقى القمة في نسختها الجديدة الضوء على التوجهات المُختلفة لعمليات البيع بالتجزئة وأحدث مفاهيم التجارة الفعلية والإلكترونية وأنماط الإنفاق الاستهلاكية، بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية وتوجهات التكنولوجيا وتأثيرها على تجربة التسوق للعملاء، مع التركيز على التغير الطارئ في سلوكيات المستهلك خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ومواجهة جيل جديد من نمط وطرق الشراء والبيع والخطط التسويقية التي قد تتطلبها هذه المرحلة الانتقالية، وذلك بحضور قادة الرأى فى هذا القطاع محليًا وإقليميًا، من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات المحلية والعالمية والمطورين العقاريين لكبرى المراكز التجارية ومستشاري وخبراء التسويق والبيع بالتجزئة من مختلف دول العالم، مع تواجد أكثر من ٣٠٠ مستثمر وزائر، يعرضون أفكارهم وتجاربهم وأحدث الطرق العالمية في كيفية تحقيق الربح من العلامات التجارية في سوق ديناميكي للغاية ومتغير باستمرار.

تشارك القمة أجندة الجلسات النقاشية وقائمة الحضور والمُتحدثين وكبرى الشركات والعلامات التجارية التي سوف تتواجد في النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة عبر موقعها الرسمي.

تناقش الدورة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة، توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المولات التجارية والأسواق المُجمعة للعمل على ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهمية الاستثمار فى هذا القطاع خاصة السلاسل التجارية، بالإضافة إلى التوسع العمراني الذي تشهده مصر بإقامة المدن الجديدة في كل بقعة من بقاع الجمهورية واستراتيجيات مواجهة تحديات انتقال وهجرة العلامات التجارية ومراكز التسوق إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى تأثير نمو التجارة الإلكترونية في السوق المصري وتأثير مواسم التسوق على اقتصاديات الدول، إلى جانب المناطق التجارية الجديدة وجاذبية المولات وتأثيرها على تجربة المستهلك المصري والجهود الحكومية للتغلب على تحديات البيع بالتجزئة.