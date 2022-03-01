مسجلا أعلى نسبة منذ 14 عاما.. ارتفاع جنوني في أسعار القمح عالميًا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

ارتفعت أسعار القمح عالميًا بشكل حاد، الثلاثاء، 1 مارس، على خلفية تنفيذ روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا، وسط مخاوف بشأن انخفاض الإمدادات من منطقة البحر الأسود.

وقفزت أسعار القمح العالمية إلى 5% في أعلى نسبة ارتفاع منذ 14 عاما.

وتشير التقديرات إلى أنّ صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح المجمعة للسنة التسويقية 2021-22 «يونيو - يوليو»، تمثل 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للقمح لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية.

وكشف مارتن جريفيثس وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن 50% من القمح الذي يستخدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يأتي من أوكرانيا، قائلا "هذا يوضح أن آثار الأزمة تتراءى أمام أعيينا، ولا يزال يتعين علينا أن نرى إلى أين سوف تقود".

وما زالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، عمليات قصف صاروخى روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية.