شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات ثاني شهر فى عام 2022، بقيمة تداول بلغت 6.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.8%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%.

وجاء فى المركز السادس، شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 1.49 مليار جنيه بنسبة 3.9%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.399 مليار جنيه، 1.3 مليار جنيه، بنسبة 3.6%، 3.3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 11138.86 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.13% ليغلق عند مستوى 1819.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.77% ليغلق عند مستوى 2787.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.75% ليغلق عند مستوى 13403.72 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4656.15 نقطة.