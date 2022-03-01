شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء هبوط الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وتصدر القطاعات الصاعدة الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.2%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، وقفز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والتجارة والموزعون بنسبة 1.5%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وصعد قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والبنوك بنسبة 0.5%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.895 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 298.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.032 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.53%، والعرب على 9.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 42.6 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 153.9 ألف جنيه، 64.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.2 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 13632 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 4718 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 12 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.