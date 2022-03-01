بعد زيادتها.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، رفع أسعار السجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر بقيمة جنيه واحد للعلبة، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022.

وستكون الزيادة على أنواع السجائر الأقل من 24 جنيه، ومنها مونديال أحمر، وأرزق، وسيلفر، ومونديال سويتش، وبلومونت، وكيلوباترا كينج سايز، وكيلوباترا بوكس أبيض ألوان، وكذلك كيلوباترا سوفت كوين.

وتأتي الزيادة الجديدة وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ووفق القرار جاء رفع أسعار السجائر بمقدر جنيه واحد ما عدا بلاك استقر عند سعر 24 جنيها للعبوة.

وفيما يلي أسعار السجائر التي شهدت زيادة بداية من اليوم:

بوسطن بـ 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

بلمونت 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر كانت بـ 17.5 جنيهًا وأصبحت 18.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين كانت بـ 18 جنيهًا وأصبحت 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس 19 جنيهًا وأصبحت 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كليوباترا سوبر كانت 20 جنيهًا أصبحت 21 جنيهًا بزيادة جنيه.

بوكس 10 بـ 11 جنيهًا وأصبحت 11.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

واستقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر-أزرق -سيلفر) 21 جنيهًا.

واستقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.