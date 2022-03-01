شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعي لبورصات الخليج لليوم الثاني على التوالي في أولى جلسات مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر مارس، على رأسها المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.166% رابحًا 201.88 نقطة ليغلق عند مستوى 9521.28 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.67% رابحًا 84.08 نقطة ليغلق عند مستوى 12674.34 نقطة، فيما تعطلت بورصة الكويت بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، وذكرى الإسراء والمعراج.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.67% رابحًا 84.08 نقطة ليغلق عند مستوى 12674.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% خاسرًا 21.75 نقطة ليغلق عند مستوى 25000.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 266.8 مليون سهم بقيمة 12.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.67%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاعي تجزئة وإنتاج الأغذية بنسبة 1.07%، 1.06%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.97%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، فيما تراجع قطاعات الإعلام والترفيه، والسلع طويلة الأجل، والتطبيقات وخدمات التقنية، والسلع الرأسمالية، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.85%، 0.92%، 0.24%، 0.14%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 85 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار المعدات" بنسبة 16.57%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 7.41%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 6.44%، وتراجع 114 سهمًا على رأسها سهم "ساب للتكافل" بنسبة 4.87%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 3.78%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 896.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.28% رابحًا 42.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3397.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 185 مليون سهم محققة ما قيمته 538.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5341 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.26%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.91%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد بنسبة 5.05%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.88%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.97%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 1.96%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.4 مليون ورقة بقيمة 191.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.77%.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.166% رابحًا 201.88 نقطة ليغلق عند مستوى 9521.28 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.724 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 220.4 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 8864 صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الثلاثاء، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.77%، أعقبه السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.98%، وأخيرًا قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.24%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 6.48%، ثم سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 3.95%، ثم سهم " شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 3.42%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الخليج الاستثمارية" بنسبة 8.33%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 515.8 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% رابحًا 4.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1968.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 525.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 15.2% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.23%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 11.36% مدفوعًا بصعود سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك السلام بنسبة 8.62%، 1%، على التوالي.