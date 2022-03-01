شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تمثال المهندس أمنحتب بن حابو أشهر معماري في مصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور عامين على افتتاح متحف الغردقة والذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزارء، يعرض المتحف تمثالاً للمهندس المصري أمنحتب بن حابو أشهر مهندسي العمارة في مصر القديمة في الفترة (1430- 1350 ق.م)، وذلك في عرض مؤقت لمدة شهرين ابتداءً من اليوم الموافق 1 مارس 2022.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الآعلى للآثار، أن التمثال تم نقله من المتحف المصري بالتحرير ليلقي الضوء على شخصية بارزة في تاريخ الحضارة المصرية، وتعريف الجمهور على أحد الشخصيات العظيمة في الحضارة المصرية والتى عملت على تنفيذ أعمالها بكل أتقان وابداع، وليكون رسالة المتحف على تقديرها للعلماء والمبدعين الذين خلفوا كل هذا الجمال الحضاري على أرض الوطن.



التمثال المعروض

ويعتبر المهندس أمنحتب بن حابو، أشهر مهندس معماري مصري، ولد في نهاية عصر الملك تحتمس الثالث بمدينة أتريبس شمال القاهرة.

وكان المهندس المعماري الخاص بالملك بأمنحتب الثالث حيث قام ببناء والأشراف على الكثير من منشآته من اهمها المعبد الجنائزي الذي بناه في غرب طيبة الذي يوجد أمامه تمثالى ممنون.