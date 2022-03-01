شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاشة ضخمة بمحيط MWC لمشاهدة الفعاليات واشتراط كمامات بمواصفات محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجراءات مشددة نفذها منظموا المعرض العالمي للهواتف المحمولة MWC، بداية من التسجيل وضرورة الحصول علي اللقاح الخاص بكوفيد19 للتمكن من حضور المعرض، وتنزيل التطبيق الخاص الذى يتضمن كل البيانات الصحية المطلوبة بهذا الشأن، فضلا عن منع دخول أى شخص بدون ارتداء الكمامة لتكون ذات مواصفات معينة وليست الكمامات التقليدية.

وفى هذا الإطار وضع منظموا المعرض شاشة عملاقة في ساحة Fira Gran Via بمحيط المعرض لتمكين المواطنين والزوار من مشاهدة الفعاليات وأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الهواتف المحمولة فى العالم.

ويقام المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة في برشلونة بأسبانيا خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس؛ حيث يعد المؤتمر هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات فى مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الاصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة فى مجال صناعة الهواتف المحمولة.

وتهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.