شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام أولى جلسات شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي نحو 8.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.895 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 13632 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة.