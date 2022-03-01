شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 100.99دولار لبرنت و97.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 100.99 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.41دولار للبرميل.

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الكندية تعتزم حظر واردات النفط من روسيا على خلفية الوضع فى أوكرانيا. وقال ترودو -بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس"- إننا "نعلن عزمنا حظر جميع واردات النفط الخام من روسيا وهي صناعة أفادت الرئيس الروسي بوتين ومؤيدي حكم الـقِلة بشكل كبير".

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الكندية اليوم الثلاثاء، طرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوي، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إرسال أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسى.

وأرسلت كندا في السابق مساعدات قتالية بقيمة 7.8 مليون دولار إلى أوكرانيا، لكن تم الضغط عليها بشأن ما إذا كانت الحكومة ستفعل المزيد وسط التوغل الروسي في البلاد.

ويشهد غدا الأربعاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها ومنهم روسيا أو ما يعرف بتحالف "أوبك بلس " وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم الالتزام بالاتفاق الحالى للإمدادات النفطية والذى يتضمن الإنتاج 400 ألف برميل يوميا فى شهر أبريل.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.