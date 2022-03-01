شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ينعى رئيس لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ: ضرب أروع الأمثلة فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس جامعة حلوان الأسبق، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الذي وافته المنية أمس الإثنين، قائلاً: «فقدت مصر أحد رجالها المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن، وإثراء الحياة العلمية، والنيابية، على نحو تجسَّد فى مسيرته الأكاديمية والبحثية بمرحلة التعليم الجامعي، وانعكس خلال رئاسته لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ».

وأعرب الوزير، عن خالص تعازيه ومواساته، وأسرة الفقيد، داعيًا، المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.