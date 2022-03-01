شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية يؤكد لرجال الأعمال استعداده لحل أي مشاكل للتراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة عملت على زيادة عدد المهندسين المكلفين بمراجعة رسومات المشروعات العقارية المقامة بمشروع العاصمة، وذلك للعمل على سرعة إصدار التراخيص للمشروعات، مؤكدًا استعداده لاستقبال مسئولي الشركات العقارية في أي وقت لإنهاء التراخيص والملحوظات على رسومات ومخططات مشروعات العاصمة، بشرط أن تلتزم الشركات بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

أشار "عابدين"، ردًا على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بندوة لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أزمة حصول جمعيات تعاونية على أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإنشاء مشروعات عقارية، موضحًا أنه يتم مد موعد تنفيذ مشروعات الجمعيات، وسداد الأقساط شريطة الالتزام بسدادها بالفوائد المقررة، مضيفًا أن الجمعيات التعاونية تواجه مشكلة ضخمة في تحصيل الأقساط من الأعضاء.

وحول مشاكل الكود المصري لنماذج معلومات البناء، قال أحمد عابدين، إن أكواد الإسكان ملزمة للمشروعات المنفذة في مصر، وتم التشاور مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حول الكود لحل مشاكل المستثمرين، والتشاور مع حول بناء "بدروم" للأبراج في منطقة الداون تاون.

وردًا على مراعاة العاصمة الإدارية الجديدة للسيول في تنفيذ البنية التحتية، قال "عابدين"، إنه تم مراعاة إنشاء مخرات للسيول في تصميم وبناء البنية التحتية للعاصمة الإدارية، كما تم مراعاة الصرف الزراعي، وذلك لتلافي كافة مشاكل المدن القائمة في العاصمة.

وفيما يتعلق بتعدد جهات الحصول على التراخيص لإنشاء مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية، قال "عابدين"، إنه سبق عرض مقترح لإصدار التراخيص للمطورين العقاريين بالشركة على الدكتور مصطفى مدبولي وقت توليه وزارة الإسكان، وحصلت على وعد منه على سرعة إصدار التراخيص والقرار الوزاري وبالفعل الأخير يصدر خلال أسبوع، إلا أن التراخيص تأخذ بعض الوقت، وسنحاول دراسة الأمر مع وزارة الإسكان لسرعة إصدار التراخيص، خاصة مع مركز بحوث الإسكان.

وعن عدم طرح أراضي جديدة للمستثمرين، قال أحمد زكي عابدين، إن شركة العاصمة الإدارية وقفت طرحت أراضي للمستثمرين الحاليين إلا بعد تنفيذ نسبة كبيرة من مشروعاتها القائمة، وذلك لحماية العملاء وخوفًا من تعثر مطورين مما يؤثر على المشروع، مضيفًا أن هناك تشريع جاري إعداده يشترط بناء نسبة 30% من المشروعات العقارية قبل طرحها للحجز.

ووجه أحمد زكي عابدين، رسالة إلى أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، قائلًا :"بابي مفتوح لاستقبالكم في أي وقت لحل كافة مشاكلكم دون وساطة".