شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية من اليوم وحتى 20 مارس الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً لشهر مارس بدءاً من اليوم وحتى يوم 20 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك الكترونياً لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري، حيث يأتي ذلك في اطار برنامج الوزارة لدعم التحول الرقمي في مختلف انشطة قطاع البترول والغاز والذي يعد احد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الاهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و توفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروتريد،قد أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحموله تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعى، كما يحد من التدخل البشرى تلافياً للأخطاءكما أنه يساهم فى التباعد وتطبيق الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.