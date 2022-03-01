شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 842 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع بمستهل التعاملات، وبلغت قيمة تحرك الذهب 4 جنيهات، ومن المتوقع حدوث مزيد من التغير في أسعار الذهب بالسوق المصري مع ارتفاع أسعار المعدن عالمياً لتسجل مستويات 1907 دولار، وسجل الذهب في مصر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 842 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر: عيار 18 سجل 721 جنيها.

عيار 21 سجل 842 جنيها.

عيار 24 سجل 962 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب6736 جنيها.

ارتفع الذهب بأكثر من 1.4% ليصل إلى مستويات 1914 دولاراً للأونصة متأثراً بالأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا خلال تعاملات أمس، ثم تراجع السعر قليلا إلي مستوى 1907 دولار، مع استمرار المفاوضات الأوكرانية الروسية.

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.