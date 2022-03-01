شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.12% بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مارس، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 11263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1918 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 13586 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 4700 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 340 ألف سهم، 92.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 800 ألف سهم، 11.1 ألف سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، جهينة للصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 247.4 ألف سهم، 100 سهم، 112.8 ألف سهم، 643.6 ألف سهم، 535 ألف سهم، 25 ألف سهم، 2200 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 29.6 ألف سهم، 3860 سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت 6 شركات مقيدة بالبورصة المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وهم مصر بني سويف للأسمنت، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجترانس)، مستشفى كليوباترا، المتحدة للإسكان والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.2 مليون سهم، شراء الثانية 30 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.2116%، وشراء الثالثة 5.7 مليون سهم، وشراء الرابعة 72.3 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%، وشراء الخامسة 165.8 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.17%، وشراء السادسة 300 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.32%،

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، صافي مبيعات بقيمة 2.528 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 2.519 مليار جنيه عام 2020 بزيادة قدرها 0.4%، وبلغ صافي الربح 174 مليون جنيه مقابل 23 مليون جنيه بزيادة قدرها 656%.

وحققت شركة كفر مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 534.9 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 414.3 مليون جنيه خلال عام 2020، وارتفع صافي الربح ليبلغ 26.2 مليون جنيه مقابل أرباح 19.2 مليون جنيه.

كما حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، فائضًا حتى الفترة المنتهية في 31 يناير عام 2022 وبلغ 57.8 مليون جنيه مقابل 56.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

في سياق آخر قالت شركة سبيد ميديكال، إن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمًا بتغريم رئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب 20 مليون جنيه لكلًا منهما، وجاري الاستئناف على الحكم وفقًا للقانون، منوهة إلى أن الالتزامات المالية الناشئة عن تلك الدعوات سيتحملها أشخاص مجلس الإدارة المذكورين.

ومن جهتها قالت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إن محكمة الاستئناف مدت أجل الحكم للدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعية السيارات ضد شركة بيجو أوتو موبيل.