شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين القومى للحوكمة وجامعة جورج واشنطن فى مجال تنمية القدرات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: المعهد يعقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لتوسيع دائرة خبراته

وقع المعهد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال بناء وتطوير وتنمية القدرات البشرية، وقام بتوقيع المذكرة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور أيمن الطرابيشي الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الدولي للأعمال الصغيرة بجامعة جورج واشنطن.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة شريفة شريف، إن عقد المعهد لشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة له أهمية كبيرة في توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات، مضيفة أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجًا جديدًا للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للمعرفة وأن يكون له دورا فعالا في تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها استراتيجية «التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، مؤكدة أن تنمية العامل البشري جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، وذلك في ضوء الدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم.

وأشارت شريف إلى مجالات التعاون بين المعهد وجامعة جورج واشنطن وفقا لمذكرة التفاهم والتي تتمثل في بناء وتطوير القدرات البشرية، الأنشطة البحثية، الخدمات الاستشارية، إلى جانب مشاركة المعارف وشبكات العلاقات المهنية، ويتم ذلك من خلال عدة أنشطة منها عقد تدريبات وورش عمل، تبادل المعلومات بين الطرفين.