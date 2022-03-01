شكرا لقرائتكم خبر عن بناء 50 سفارة ومبنى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تم تمويلها بمصادر ذاتية دون الاعتماد على موازنة الدولة-وتم تنفيذ نسبة من 70-80% من المرحلة الأولى تستوعب 2.5 مليون مواطن- وذلك من حصيلة بيع 20 ألف فدان للقطاع الخاص، ويتبقى 4 آلاف فدان فقط مخصصة للقطاع الخاص لتطويرها، ولكن نفضل عدم طرحها في الوقت الحالي لزيادة سعر متر هذه الأراضي، نتيجة للإقبال الضخم خاصة من المستثمرين من الخليج على الشراء بهذه القطع المميز على المحاور الرئيسية.

أشار "عابدين"، خلال مشاركته بندوة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى تقدم مستثمر كويتي بطلب لشراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم عرض سعر 100 ألف جنيه للمتر مربع، ووافق المستثمر على هذا السعر، وبالفعل سيتم تخصيص قطعة الأرض خلال أيام.

واستعرض "عابدين"، نسب تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إنه تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى استعداد لتوصيل المرافق لأي مشروع يرغب في التنفيذ فورًا، كما تم الانتهاء من الحي الحكومي بالكامل، وهناك مقترح بتأجيره للجهات الحكومية غير القادرة على سداد قيمة الوزارة، كما تم تنفيذ نسبة كبيرة من 6 أحياء سكنية تنفذها الحكومة، ووصلت نسبة تنفيذ حيي للقطاع الخاص بنسبة وصلت إلى 50%.

أضاف أما بالنسبة لحي المال والأعمال، هناك تقدم كبير في نسب تنفيذ الأبراج، وقريبًا سيتم افتتاحها، وكذلك تم بيع كامل أراضي منطقة الدوان تاون لبناء أبراج متعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء 50 سفارة للدول الأفريقية بالحي الدبلوماسي، لعدم قدرتها على إنشاء سفارات في العاصمة، كما جاري تحمل إنشاء مبنى لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويزود الحي الدبلوماسي بالعديد من المدارس والجامعات والكنائس و224 فيلا لخدمة سكان الحي الدبلوماسي.

ونوه أحمد عابدين، إلى صعوبة إنشاء مقر لجامعة الدول العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لأن ذلك يتطلب موافقة كامل الجمعية العامة للجامعة، وهو أمر صعب في الوقت الحالي.

أما بالنسبة للخدمات، قال أحمد زكي عابدين، إنه جاري إنشاء 18 بنكًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك بنوك أخرى جاري التفاوض معها لإنشاء مقرات بالعاصمة، كما تم إنشاء 5 مدارس و5 جامعات في الوقت الحالي، وهناك 30 مدرس جاري إنشائها في الوقت الحالي.

ودعا أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رجال الأعمال للتعاون مع الشركة في إدارة مشروعات العاصمة، وهناك فرص متعددة في هذا المجال سواء للقطاع الخاص المصري أو بالتعاون مع شراكات أجنبية.