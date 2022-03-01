شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: طرح شركة العاصمة بالبورصة خلال عامين.. وسيضاهى طرح "أرامكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دراسة الشركة مع مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تفاصيل طرح الشركة بالبورصة المصرية، قائلًا إنه تم الاستقرار على إنشاء شركة قابضة تتبعها شركات تعمل في أنشطة المياه والكهرباء والغاز وإدارة المباني السكنية والتجارية وتطوير الأراضي، على أن يتم طرح هذه الشركات التابعة بالبورصة خلال عامين، مضيفًا أن طرح الشركة القابضة، سيكون الأكبر في تاريخ المنطقة وسيضاهي طرح شركة أرامكو السعودية، نظرًا لما تمتلكه من حجم أصول ضخمة يصل إلى 220 ألف فدان.

وشرح "عابدين"، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، الأهمية الاستراتيجية لإنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتوطين 7 ملايين مواطن بهدف استيعاب الزيادة السكانية وملئ المساحة من شرق القاهرة حتى شبه جزيرة سينا.

وأشار إلى أن سيناء تشهد أكبر خطة تنمية عمرانية منذ تحريرها، نتيجة للإرادة السياسية لتعمير هذه المنطقة الحيوية، ولذا تم إنشاء 5 أنفاق لربط سيناء بالقاهرة، وتم تطوير ترعة السلام ومصرف بحر البقر لنقل 560 ألف متر مكعب يوميًا لزراعة 400 ألف فدان، وإنشاء مجمعات صناعية والمحاجر والثروة المعدنية وتعمير سيناء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي منطقة واعدة وتم إنشاء هيئة اقتصادية لإدارتها وبالفعل هناك مشروعات عديدة تستوعب 1-1.5 مليون نسمة.