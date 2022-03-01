شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال فبراير باستثناء "الاتصالات" و"الخدمات المالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر فبراير، إذ تراجع 15 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 17.3%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 12.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 12.7%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 12.6%، وهبط قطاعي العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 11.8%، 11%، على التوالي، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 9.8%.

كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 8.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.5%، يليه قطاعي البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.7%، ونزل قطاع مواد البناء بنسبة 4%، وانخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.9%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.6%، 1.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 11138.86 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.13% ليغلق عند مستوى 1819.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.77% ليغلق عند مستوى 2787.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.75% ليغلق عند مستوى 13403.72 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4656.15 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 702 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 398.4 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.2 مليار جنيه إلى 117.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.