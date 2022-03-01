شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: انتهاء أعمال المرافق والطرق المؤدية لمحطات القطار الكهربائي بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمشروعات المرافق والطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بمدينة بدر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق وأعمال الأسفلت للطرق المؤدية للمحطات قبل التشغيل التجريبي للمشروع.

وأكد وزير الإسكان أهمية هذا المشروع فى الإسراع بتنمية مدن شرق القاهرة، وتقديم خدمة نقل جماعى متميزة لساكنيها، ومرتاديها، مشيرا إلى أن مصر فى إطار الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتمتع أهلها بجيل جديد من المدن الجديدة، بمميزات غير مسبوقة، وكذا وسائل نقل جماعى نظيفة متميزة، تحقق أعلى مستوى من الأمان، والخدمة العالية لمرتاديها.

وأوضح المهندس عاصم عزت، المشرف على المشروع، أن مدينة بدر بها محطتان للقطار الكهربائي وهما : محطة بدر بالحى الخامس ومحطة ( الروبيكى ) بالحى السابع، وأيضا يوجد محطة رُكاب تخدُم مدينة حدائق العاصمة، كما تخدُم أيضا سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، بالإضافة إلى ورش للصيانة والتي تم الانتهاء تماماً من الطرق المؤدية إليها.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد مشروعات المرافق بمنطقة التوسعات الشرقية شرق طريق الروبيكى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وخلال الجولة، تفقد مسئولو جهاز بدر، بوستر المياه الخاص بتقوية الضغوط لمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي 351 عمارة، محور محدودي الدخل " إسكان اجتماعي "، حيث تم تركيب 4 طلمبات بقدرة 85 ل/ث.

وشدد المهندس عمار مندور، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، كما وجه بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.