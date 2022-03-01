شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار توضح لـ"الخليج 365" كيفية تقييم الفنادق ومنحها "عدد النجوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عامر، مدير الإدارة العام للتفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل على إعادة تقييم المنشآت الفندقية وذلك طبقًا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، ومن خلال لجان الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.

أوضح، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أن المعايير تم وضعها بالاشتراك مع خبراء منظمة السياحة العالمية، والهدف منها هو رفع كفاءة المقاصد السياحية المصرية والمنشآت الفندقية، سواء كانت المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة والمنتجعات السياحية والمخيمات السياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن تلك المواصفات والمعايير تم وضعها بعناية شديدة وفائقة لتتواكب مع المواصفات والمعايير الدولية والعالمية من أجل الحفاظ مستوى تقييم المنشآت الفندقية في مصر والارتقاء بها لمستوى التصنيف العالمي.

أشار كذلك إلى أن المواصفات والمعايير تتعلق بالعديد من النواحي أبرزها البنية التحتية والتجهيزية للمنشأة الفندقية، ومستوى الإنشاءات والتأسيس والمفروشات وغيرها، والجزء الآخر المتعلق بتجهيزات المطابخ والمخازن والأمور الصحية والغذائية وغيرها، بجانب الشق المتعلق بمستوى الخدمة المقدمة ومستوى الأداء داخل المنشأة الفندقية، وذلك من خلال زيارات غير معلنة تضم مفتشين وشركات متخصصة تقوم بتقييم مستوى الفنادق دون علم الفندق ودون علم المسئولين والعاملين به وذلك لتقييم مستوى الأداء والخدمة المقدمة للزوار.

استكمل بقوله: في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني للارتقاء بمستوى المنشآت الفندقية يتم الدفع بلجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية المختلفة من فنادق ثابتة وعائمة ومنتجعات سياحية ومخيمات سياحية والفنادق البيئية وغيرها، لإعادة تقييمها، مشيرًا إلى أن بعد عمليات التقييم قد يتم الإبقاء على تصنيف الفندق في حالة الالتزام بالمعايير أو منحه فرصة لتعديل بعض الملاحظات أو التخفيض لدرجة تصنيف أدنى في حالة عدم الانصياع لتلك الملاحظات والتعليمات وبعد توجيه الإنذارات، وقد تصل لحد إلغاء التراخيص، موضحًا أن الفنادق التي تطبق المعايير كاملة يتم منحها علامة HC وهي تدل على أنها تطبق المواصفات والمعايير العالمية.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار سبق وأصدرت بيانًا صحفيًا ذكرت فيه أنه تم الانتهاء من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينتى رأس سدر والعين السخنة، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، حيث قامت اللجان من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة بالمرور على 529 منشأة فندقية عاملة و187 مغلقة أو متوقفة عن التشغيل.

وأسفرت عملية المرور عن عدد من النتائج والتى من بينها إعادة تقييم 78 منشأة فندقية فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة، هذا بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 44 منشاة فندقية والتى سبق وأن تم توجيه أكثر من انذار لها لتلافى الملاحظات السياحية والصحية التى رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدنى المستوى السياحى لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها حاليا، حيث تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 12منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 14 منشأة فندقية من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 12 منشاة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 6 منشاة فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

كما تم إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 20 منشأة فندقية وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحى، وتم اخطار عدد 306 منشأة فندقية بالملاحظات التى رصدتها اللجان وتم توجيهها للبدء فى أعمال التجديدات بما يتواكب مع تطبيق المواصفات الفندقية الجديدة (HC) مع منحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر للانتهاء من تلك الأعمال وتوفيق أوضاعها ثم تقوم اللجان بالمرور عليها مرة أخري.