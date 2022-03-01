شكرا لقرائتكم خبر عن شحنات تجريبية من منتجات البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف للسوقين البرازيلى والتركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر اليوم الأول للقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بحضور 9 شركات مصرية من أعضاء المجلس عاملة في مجال البلاستيك والمواد الخام الخاصة به ومواد التعبئة والتغليف مع شركة global trading oka التركية - البرازيلية عن الاتفاق علي مجموعة من الشحنات التجريبية لبعض المنتجات السابق الإشارة إليها لدخولها إلي السوقين البرازيلي والتركي.

وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في بيان له اليوم، إن ذلك في إطار التنسيق والتواصل مابين المجلس ووحدة التواصل مع تجمعات الأعمال بجهاز التمثيل التجاري لتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين الشركات المصرية والمستوردين المحتملين عبر زووم، وفي هذا السياق ابدت شركة oka Global trading البرازيلية رغبتها فى التعاون مع الشركات المصرية المنتجة والمصدرة لشمع البارافين والبولى ايثيلين والبولى بروبلين لتوريدها إلى السوق التركى فضلا عن منتجات البلاستيك المنزلية لتوريدها إلى السوق البرازيلى.

كما نظم المجلس بالتعاون مع المكتب التجارى فى مدريد وإدارة نظم المعلومات بالتمثيل التجارى لقاءات عمل ثنائية بين أعضاء المجلس من الشركات المصنعة لادوات المائدة الزجاجية والأواني المصنعة من السيراميك وأحد كبريات الشركات الاسبانية agenda clothing التي أعربت عن رغبتها في استيراد ادوات المائدة من الزجاج والاوانى.