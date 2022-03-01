شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 عملات معدنية يونانية رومانية وبيزنطية قبل تهريبها بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطه ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 10 عملات معدنية يونانية رومانية وبيزنطية، وصليب قبطي من المعدن بحوزة أحد المسافرين.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، أنه فور تلقي الوحدة الأثرية بالمطار، بلاغاً من شرطة المطار بالإشتباه في أثرية بعض المقتنيات التي كانت بحوزة أحد الركاب، تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور مؤمن سعد، مدير عام الوحدة الاثرية بمطار القاهرة، للفحص والمعاينة.

وأكدت اللجنة أثرية المضبوطات، وعلية تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة نحو مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته.

ومن جانبه أشار دكتور مؤمن سعد، مدير عام الوحده الاثرية بمطار القاهرة، أن المضبوطات عبارة عن صليب قبطي من المعدن يرجع للفترة ما بين القرن الرابع والقرن الثامن الميلادي، وهو مصنوع من المعدن المزين بزخارف دائرية، وبه فتحه للتعليق، هذا بالإضافة إلى تسع عملات من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام وصور عليها بعض الأباطرة وبعض الكتابات اليونانية، وعملة واحد معدنية دئراية الشكل ترجع للعصر البيزنطي.