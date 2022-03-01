شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر خام برنت إلى 99.97 دولار للبرميل الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية، أن سعر خام برنت اليوم الثلاثاء، وصل إلى 99.97 دولار للبرميل الواحد، وكان برميل النفط تخطى حاجز 105 دولار يوم الخميس الماضى بالتزامن مع إعلان روسيا شن عملياتها العسكرية ضد أوكراينا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.