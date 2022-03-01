وزير الاتصالات: جارى تغطية الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بخدمات المحمول

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جارى تغطية الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بخدمات المحمول لشركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق.

وكشف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة الذى يقام بمدينة برشلونة فى الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس، إلى إنشاء مركز للتصميم الإلكتروني فى العاصمة الإدارية الجديدة سيجمع 20 شركة فى تصميم الدوائر، إضافة إلى التعاقد مع 5 مراكز عالمية لاختبار التصميمات كذلك إتاحة تدريب طلاب "جامعة مصر للمعلوماتية" فى هذه المجال.



محررة الخليج 365 مع وزير الاتصالات

وأضاف طلعت أن مصر الأولى فى استثمارات الشركات الناشئة فى صفقات الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لازال لدينا فرص كبيرة فى هذا الشأن، حيث بلغت الاستثمارات فى عام 2020 إلي نحو 190 مليون دولار وفى 2021 بلغت نحو 502 مليون دولار.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة في برشلونة بأسبانيا خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس؛ حيث يعد المؤتمر هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها فى العالم الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.

ويعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة لقاءات على مدار يومين مع عدد الوزراء والمسئولين الحكوميين ومسئولى المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون فى المجالات ذات الصلة.

كما يشهد الدكتور عمرو طلعت توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات فى مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الاصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة فى مجال صناعة الهواتف المحمولة.

وتهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعى والسحابة والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.