شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 125 خدمة بمنصة مصر الرقمية والتوسع بخدمات الزراعة والأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية إلى نحو 125 خدمة، وكانت قد بدأت ب32 خدمة عند إطلاقها، مشيرا إلى إضافة العديد من الخدمات الجماهيرية علي المنصة خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمنها خدمات الزراعة فضلا عن التوسع بخدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري، ويقترب عدد المسجلين بالمنصة الحكومية إلى نحو 5 ملايين مواطن، مضيفا أن الوزارة تستهدف أن تصل بحجم الخدمات الحكومية عبر منصة إلى 200 خدمة رقمية خلال العام الجاري.

وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزير بالمعرض العالمى للاتصالات الذى يقام بساحة Fira Gran Via بمدينة برشلونة وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، فى الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022.

ومن جهة أخرى شارك الدكتور عمرو طلعت، فى جلسة حول آليات بناء سياسات رقمية للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة، استعرض خلالها مراكز البيانات الخضراء المصممة صديقة للبيئة تراعي خفض الانبعاث الحرارى، كذلك جهود الحكومة فى مجال إحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس كذلك محطات انزال الكابلات وانشاء أبراج تستخدم كهرباء مولدة لمصادر صديقة للبيئة.

ومن جهة أشار وزير الاتصالات إلى نقل أكثر من 90% من حجم البيانات عبر 13 كابل بحري مستهدف زيادتهم إلى 18 كابل بحرى خلال 3 سنوات، وزيادة المسارات وإضافت 4 محطات جديدة.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة.

كذلك يشارك فى الحدث 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.