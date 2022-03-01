شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تدريب 200 ألف شاب بقيمة مليار و100 مليون جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مشاركته بالمعرض العالمي للهواتف المحمولة MWC الذى يقام فى ساحة Fira Gran Via بمدينة برشلونة الإسبانية فى الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022.

وقال وزير الاتصالات، إن المشاركة لها أكثر من محور، حيث يتم التواصل مع حكومات الدول الصديقة للتعاون لمنفعة متبادلة، ولقاء الشركات التى نهتم بها فى مجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات وتوسيع تواجد الشركات المستثمرة فى مصر بهذا المجال، كذلك دعوة الشركات للتواجد بالسوق المصري للاستثمار بمراكز تصدير الخدمات الرقمية وتعهيد وتصدير منتجات تكنولوجية، بالإضافة إلى الاطلاع على ما هو جديد بمختلف روافد الاتصالات والتكنولوجيا.

أكد الدكتور عمرو طلعت، اهتمام الوزارة بتدريب الشباب فى العديد من تخصصات التكنولوجيا، واطلاق العديد من المبادرات بهذا الشأن سواء عبر مبادرة مستقبلنا رقمي ونشر مراكز الابداع بالمحافظات لدعم افكار الشباب وتطويرها لمساعدتهم علي إنشاء شركات ناشئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب للعمل بمركز التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية.

أضاف الدكتور عمرو طلعت إلى رفع ميزانية تدريب الشباب فى الوزارة 50 ضعف منذ ثلاث سنوات، حيث كان يتم تدريب 4 آلاف شاب سنويا بقيمة 50 مليون جنيه، وحاليا يتم تدريب 200 ألف شاب وفتاة سنويا بقيمة مليار و100 مليون جنيه.

وأشار إلى تدريب 100 ألف شاب وفتاة عبر مبادرة مستقبلنا رقمي، بقيمة 13 مليون دولار، نجحت فى توفير فرص عمل ل 20 ألف شاب كمهنيين مستقلين وبلغ العائد من الاستثمار بها 130 مليون دولار.

ومن جهة أخرى كشف الوزير أن حجم الصادرات التكنولوجية وصلت إلي 4.5 مليار دولار منهم 2.5 مليار دولار بقطاع تصدير الخدمات بنظام التعميد سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف نمو هذا القطاع بنسبة 10% سنويا.