شكرا لقرائتكم خبر عن 295 مليون جنيه صافي مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 16.5%، والعرب على 8.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 704.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 295.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 75% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.1%، وسجل العرب 9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1316.2 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 345.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 11138.86 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.13% ليغلق عند مستوى 1819.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.77% ليغلق عند مستوى 2787.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.75% ليغلق عند مستوى 13403.72 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4656.15 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 702 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 398.4 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.2 مليار جنيه إلى 117.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 512.6 مليار جنيه إلى 541.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%.