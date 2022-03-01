شكرا لقرائتكم خبر عن شل تعتزم الانسحاب من مشروعأت مشتركة مع جازبروم الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة رويال داتش شل اعتزامها الانسحاب من مشروعات مشتركة مع شركة جازبروم الروسية العملاقة والجهات التابعة لها، بما في ذلك حصتها البالغة 5ر27% من مشروع سخالين2- لإسالة الغاز الطبيعي، و50% من أسهم شركة ساليم بتروليوم ديفلوبمنت، وشركة الطاقة جايدن. كما تعتزم شل إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم2 المملوكة لشركة جازبروم.

وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل: "صدمنا بخسارة الأرواح في أوكرانيا، والتي نشجبها والناجمة عن عدوان عسكري روسي لا معنى له ويهدد الأمن الأوروبي".

وفي نهاية 2021، كانت شل تمتلك أصولا ثابتة في مشروعات مشتركة في روسيا بنحو 3 مليارات دولار. وتتوقع شرك