شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال الأمريكية توقف تداول أسهم العديد من الشركات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت بورصتا نيويورك للأوراق المالية وناسداك الأمريكيتان تداول أسهم العديد من الشركات الروسية في أعقاب أحدث موجة من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وأكدت بورصة ناسداك الأمريكية للأوراق المالية أنها "أوقفت مؤقتا تداول أسهم خمس شركات روسية مسجلة لديها"، في حين قالت بورصة نيويورك للأوراق المالية إنها لا تعلق على الأمور الاعتيادية.

شمل قرار وقف التداول أسهم شركات محرك البحث على الإنترنت ياندكس وشركة التجارة الإلكترونية أوزون هولدنجز والخدمات المالية كيووي ومجموعة الاتصالات موبايل تيليسيستمز وشركة الصلب والفحم ميشيل.

ولم يصدر تعليق من هذه الشركات حتى الآن، حيث مازال وقف التداول مجرد تعليق مؤقت وليس شطب نهائي من البورصتين.

يأتي ذلك في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية أمس الاثنين بنسبة 43ر0% مع ختام تعاملات بورصات أوروبا، في حين سجل مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا ارتفاعا في ختام التعاملات.

وأنهى مؤشر داو جونز تعاملات أمس بتراجع نسبته 49ر0% إلى 60ر33892 نقطة، في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 24ر0% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 34ر0% إلى 81ر14237 نقطة.