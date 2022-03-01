شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة 10 سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لروسيا إلى 449.5 مليون دولار، مقابل 382.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 17.5%.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى روسيا خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

برتقال طازج بقيمة 110.2 مليون دولار.

بطاطا بقيمة 82.6 مليون دولار.

عنب طازج بقيمة 31.4 مليون دولار.

فراولة بقيمة 24.1 مليون دولار.

أجهزة استقبال للإذاعة المصورة بقيمة 18.9 مليون دولار.

يوسيفي بقيمة 15.3 مليون دولار.

مانجو بقيمة 11.7مليون دولار.

رومان طازج بقيمة 10.2 مليون دولار.

خضر بقيمة 8.3 مليون دولار.

جزر ولفت 7.9 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع بلغت 1712.4%.